犬が大喜びするスキンシップ 触られるのが好きな場所を撫でる ネットやSNSで愛犬の『おさわりマップ』が流行しましたが、犬には触られて嬉しい部位と苦手な部位があり、そのマッピングは犬それぞれです。 普段愛犬と接している中で、愛犬がどこを触られるのが好きかはわかっているはず。触られると喜ぶ場所を重点的に撫でてあげることで、犬はより一層喜ぶはずです。 笑顔でポジティブな声をかけながら撫でる た