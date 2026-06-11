Licaxxxが主宰するラジオプラットフォーム『Tokyo Community Radio』（以下、『TCR』）の育成プログラム“sessions”から生まれたデジタルコンピレーションEP『SESSIONS COLLECTION VOL.4』より「Side-A」が、6月12日にリリースされる。 （関連：玉井健二、蔦谷好位置、田中隼人ら語る“音楽制作の未来”『J-WAVE × agehasprings』イベント） 同楽曲は、“sessions”を通じて出会ったアーティス