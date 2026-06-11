堀内孝雄が、ビルボードライブ大阪で『堀内孝雄 アコースティックライブ2026 ～77th Birthday Live～』を10月27日に開催する。 （関連：谷村新司、チバユウスケ、hide、REITA、PANTA……追悼ライブの意義、語り継がれるアーティストたちの遺産） 公演日は、堀内の77歳の誕生日当日。同公演では、堀内の優しく温もりにあふれる歌声と、円熟味を増したフォーキーな響きに包まれる贅