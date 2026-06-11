俳優の土屋太鳳さんは6月11日、自身のInstagramを更新。子どもの姿と思われる写真を公開しました。【写真】土屋太鳳の子どもの姿？「お母さんがアンパンマンでるなんて嬉しすぎる」土屋さんは「今日はこれから映画『それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星』の完成披露上映会が新宿ピカデリーで開催されます」と映画を告知するとともに、「写真はブレてるけどムビチケのおまけ中が見えるからとても便利です」というビニ