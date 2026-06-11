「やっちゃったなぁ」――20年ほど前、Iさん（当恋路：50代男性）は学生でいっぱいのバスの中で困っていた。【まさかの神対応】幼児2人を抱える私を、追い抜いて店に入っていった不良グループモヤモヤしつつ後に続くと…乗り込むときに取っておなかなければならない整理券を、取り忘れていたのことに降りる前になって気付いたのだ。このままでは高い運賃を払わなければならないのだろうか？そう思っていたとき......。＜Iさん