サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーのJI BLUEが11日、東京・渋谷のMIYASHITA PARKで行われた『MIYASHITA STADIUM』（略称：ミヤスタ）の『SAMURAI BLUE祭 点灯式』に参加した。【集合ショット】ブルー一色！点灯式でもわちゃわちゃのJI BLUEJI BLUEは、グローバルボーイズグループ・JO1とINIからサッカーをこよなく愛するメンバーで結成されたスペシャルユニット。JO1の與那城奨、白岩瑠姫、河野純