【WWE】SMACK DOWN（6月5日・日本時間6日／イタリア・ボローニャ）【映像】感電？ 「絶対に触るな！」→触った結果…バックステージで奇妙なガジェットをいじる男の「実験室」に、苛立ったヒール・レスラーが迷い込んだ瞬間、強烈な電撃が走り、体をビリビリと震わせて派手に倒れ込む――プロレスのストーリーラインとは到底思えない滑稽な感電シーンに、日本のファンからは「大仁田かよ」とい