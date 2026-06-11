【漫画】本編を読む“かわいいから飼う”だけでは、ペットの命を守ることはできない。『ニンゲンの飼い方』（ぴえ太/KADOKAWA）で描かれるのは、魔獣や魔人が暮らす世界に現れた「ニンゲン」と、その飼い主の日々。人間が“飼われる側”になるという面白い設定のこのマンガは、生き物と向き合う責任や、異なる存在を理解する難しさを巧みに描き出している。ニンゲンを飼い始めたばかりの異形の飼い主は、ある時、自分の不注意で