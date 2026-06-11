おにぎりをおかあさんにこの記事の画像を見る仕事や家事に追われて忙しい毎日を送っていると、我が子の成長を見逃してしまうこともあるものです。しかし、子どもは親がいないところでも自分なりに考え、主体性を育んでいます。絵本『おにぎりをおかあさんに』（あいはら ひろゆき：文、河原和音：絵/KADOKAWA）は、我が子が見せてくれる成長の尊さを改めて実感できるハートフルな作品。イラストを担当したのは、『高