【漫画】本編を読む『元夫の家でベビーシッター始めました』（リアコミ：原作、shiyoco：漫画/KADOKAWA）は、夫の裏切りによって人生を壊された女性が、彼の新しい家庭に「別の立場」で入り込み、自らの生き方を見つめ直す物語である。一見すると復讐劇のようでありながら、その奥には、傷ついた人間は再び前を向けるのかという問いが横たわっている。主人公・芹奈は、子どもを望みながらも夫とのレスに悩んでいる女性。だがある