自分の目標のためにアルバイトを頑張る子どもの姿は、親として頼もしいものです。月10万円ペースで働けば年間120万円となり、かつて言われた「103万円の壁」は超えてしまいます。 「子どもが稼ぎすぎると親の税金が上がる」-これは2024年までは本当でした。しかし、2025年度の税制改正で「103万円の壁」は「123万円」へ引き上げられ、さらに「特定親族特別控除」が新設されたことで状況は大きく変わっています。