サッカー日本代表を率いる森保一監督は、今回のW杯での優勝を目標にしている。スポーツライターの小宮良之さんは「昨年、ブラジルに対し金星を挙げたことは評価すべきことだが、優勝への道のりはいまだ遠い」という――。（第1回）※本稿は、小宮良之『最高の景色』（リベラル新書）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社2025年10月、ブラジルから初勝利を挙げサポーターと写真に納まる日本代表 - 写真＝共同通信社■森保