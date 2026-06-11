アジア大会開幕まであと100日。盛り上がりを見せる中、宿泊事情はどうなっているのでしょうか? 【写真を見る】アジア大会まであと100日 各国から愛知に １万2000人の関係者どこに泊まる？ 大会期間中ほぼ満室 価格が倍のホテルも【大石邦彦解説】 アジア大会はアジア最大級のスポーツイベントのため、多くの外国人が愛知県にやってくるということを意味します。ただ、今回のアジア大会では、これまでのスポーツイベ