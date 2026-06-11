【モデルプレス＝2026/06/11】ガッツ石松さんが6月2日、肺炎のため都内の病院にて永眠したことがわかった。76歳だった。俳優の渡辺謙、芸人のはなわら、芸能界からも追悼の声が寄せられている。【写真】ガッツ石松さんとの生前の2ショット◆俳優・渡辺謙の追悼コメント渡辺は自身のX（旧Twitter）を通じて追悼のコメントを公開。「ガッツ石松さんが鬼籍に入られました」と始め、NHK連続テレビ小説「はね駒」（1986）での共演時のエ