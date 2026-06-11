陸上男子の桐生祥秀（日本生命）が１２日から始まる日本選手権に合わせて自身のＳＮＳを更新した。桐生は１１日、インスタグラムに「明日から１２回目の日本選手権ワクワクですね」とつづり、日本選手権が開催されるパロマ瑞穂スタジアム（愛知県）のトラックに立つ写真をアップした。男子１００メートルに出場予定の桐生は前回大会で優勝。３０歳になり迎える今大会では連覇を狙う。この投稿には「２連覇してください！応