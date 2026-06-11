◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１１日・ベルーナドーム）西武先発の平良海馬投手は６回１安打１失点の好投を見せ今季５勝目の権利を持って降板した。最速１５５キロの直球に多彩な変化球を織り交ぜ、３回までパーフェクトだったが４回に制球が乱れた。この回先頭の名原に四球を与えるなど、３四死球で２死満塁のピンチを背負った。モンテロに投じた３球目が暴投となり先制点を献上するも、最少失点で切り抜