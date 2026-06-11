「一緒に生きる。わかりあえないあなたと。」これは、直木賞にノミネートされた凪良ゆうさんの最新連作短編集『多類婚姻譚』の帯に書かれた言葉だ。本書は「結婚」というキーワードで貫かれ、「男女の恋愛や結婚」を正面から扱った短編集のように思えるが、セクシュアリティやジェンダー、地方や貧富の格差、恋愛と結婚など、すべての人々が抱える「違い」とともに生きていくことを考えさせられるエンターテインメントでもある。「