◇交流戦楽天―巨人（2026年6月11日楽天モバイル最強パーク）楽天は11日、本拠地で巨人と対戦し、かつて絶対的エースとして2013年の楽天日本一の立役者となった巨人・田中将大を攻略するなど打線が爆発した。初回先頭の平良が右前打で出塁し、二盗に成功。1死三塁から3番・辰己の投前への内野安打で先取点を奪った。さらに渡辺佳の適時二塁打、村林の適時内野安打などで3点を追加。4本の長短打に2盗塁を絡めた、鮮やか