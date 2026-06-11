歌手の浜崎あゆみさんが6月10日、自身のインスタグラムを更新。ステージ上でのパフォーマンス写真を投稿し、ファンへ向けたメッセージを添えて近況を報告しました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「しんどい時こそ笑ってみる」「いつかそれが本当の笑顔になる日は必ず来る」ステージ写真と共に綴る投稿には、深い青色の照明に包まれた舞台で右腕を高く掲げ、笑顔を見せる浜崎さんの姿が収められています。白を基調とした