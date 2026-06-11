◇交流戦阪神―ソフトバンク（2026年6月11日みずほペイペイ）阪神の森下翔太外野手（25）がリーグ最多となる今季7個目の死球を受けた。2-2の7回2死一塁でソフトバンク・木村の直球が背中に直撃。トレーナーが駆け付け状態が心配されたが、幸い大事には至らず、そのまま一塁へ歩いた。