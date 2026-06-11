12日は大気不安定で急な雷雨の恐れ。これからの天気をフカボリしてお伝えします。■北日本や東日本で急な雷雨に注意道路冠水の恐れも12日（金）は北日本から西日本にかけて広い範囲で晴れるでしょう。梅雨入りしている地域も梅雨の中休みが続きそうです。ただ、上空に寒気が流れ込む影響で、大気の状態は非常に不安定になりそうです。午後は北日本や東日本の山沿いや内陸を中心に雨雲が発達しやすく、急な雷雨の恐れがあります。