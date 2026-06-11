ミラノ・コルティナオリンピックで銅メダルを獲得した山田琉聖選手と中井亜美選手に6月11日、県民栄誉賞が贈られました。表彰式が行われ笑顔を見せた2人。新潟への思い、そして、今後の目標についても語りました。県庁に集まったおよそ500人の職員。大きな拍手とともに迎えられたのは……＜記者リポート＞「いま中井亜美選手と山田琉聖選手が県庁に到着しました。また会場からは可愛いと言った声も聞かれます。そして二人の