Iカップの圧倒的ボディを誇る高学歴グラビアアイドル・佐野なぎささんのデジタル写真集「変幻自在」（撮影：LUCKMAN、税込1320円）がリリースされました。佐野さんがインスタグラムで週刊プレイボーイの24・25号合併号へに紙面撮り下ろし掲載を報告するとともに写真発売を告知。「みんなのおかげで叶えられた大切な作品です！本誌もデジタル写真集も両方絶対にみんない見てほしいです」と投稿しました。【写真】おなかをちらりと見