GRMNカローラのライバル!? 最強クラスのコンパクトスポーツカー2026年に入ってから、スポーツモデルの話題はこれまで以上に盛り上がりを見せています。5月にはトヨタ「GRヤリス」の「MORIZO RR」や「Sebastien Ogier 9x World Champion Edition（セバスチャン・オジエ 9x ワールドチャンピオン エディション）」が登場し、レクサスも「LBX MORIZO RR」の一部改良モデルを投入。【画像】超カッコイイ！ “GRカローラ”サイズで