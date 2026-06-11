きょうだいの絆は、不思議なものです。親子でもなければ友達でもない。同じ親から生まれた「仲間」であるはずなのに、ときにライバルであったり、味方であったり、敵になったり……。今回はそんなきょうだい間で生まれたコンプレックスのお話です。第12話気の毒なお姉ちゃん！【編集部コメント】すっごい上から目線（苦笑）。アキナさんのことを「気の毒」とか「これからずっとコンプレックスを抱えて生きる」とか「落胆続きな人