館林市役所 児童や生徒の減少に伴い、小中学校を適性に配置する検討委員会の初会合が１０日、群馬県館林市で開かれ、学識経験者など６８人が委員に委嘱されました。 館林市教育委員会はことし３月、小中学校を適性に配置するため、学校再編の基本方針を策定しました。 市内には現在、小学校が１１校、中学校が５校設置されていますが、基本方針では、小学校は１学年あたり２クラス以上、中学校は１学年あたり３クラス以