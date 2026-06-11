【資料】陸上自衛隊 相馬原駐屯地＝群馬県榛東村＝ 陸上自衛隊相馬原駐屯地は、同僚の隊員に抱きつくなどのわいせつな行為をしたとして、５０代の隊員を１１日付で停職５カ月の懲戒処分としました。 停職５カ月の懲戒処分となったのは、陸上自衛隊相馬原駐屯地の第１２音楽隊の５０代の隊員です。 駐屯地によりますと、この隊員は２０２３年７月と１０月に群馬県高崎市内で同僚の隊員に対し複数回、抱きつくなどのわい