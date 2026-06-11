群馬県吉岡町の小学生が地元の生産者から指導を受けながら田植えに挑戦しました。 吉岡町の認定農業者でつくる連絡協議会は、子どもたちに食への関心をもってもらおうと、町内にある明治小学校と駒寄小学校の児童を対象に毎年、田植え体験を行っています。 １１日は２校の児童がそれぞれ学校近くの田んぼで田植えを行い、このうち明治小では５年生約１００人が参加しました。 田植え体験では約１２００平方メートルの