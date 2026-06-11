任期満了に伴う来年夏の知事選挙に、元前橋市長の山本龍さんが出馬の意向を固めたことが分かりました。知事選を巡っては、現職の山本一太さんがすでに出馬を表明していて、保守分裂の選挙となる公算が大きくなっています。 山本龍さんは現在６６歳。１９９５年の県議選で初当選し、３選後、２００７年の知事選に出馬しましたが落選しました。２００９年に再び県議となった後、２０１２年の前橋市長選で初当選し３期務めましたが