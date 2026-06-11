GTVニュース 群馬県邑楽郡に住む２０代の男性が警察官などをかたる人物から現金約１０００万円をだまし取られました。警察は詐欺事件として捜査しています。 警察によりますと被害にあったのは、邑楽郡の２０代の会社員の男性です。 男性は６月４日、警察官などをかたる人物から電話で、「あなた名義の口座が悪用されています」などとうその連絡を受けました。 さらに「詐欺で捕まえた犯人が、あなたに報酬の１