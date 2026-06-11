北海道は2026年6月11日から7月10日まで、苫小牧市の一部地域に道内でことし初となる「ヒグマ注意報」を発出しました。注意報の発出地域は、JRい土地駅から西2キロ、苫小牧西インターチェンジ付近の市街地近くで、詳細は以下の通りです。・苫小牧市錦岡の一部・はまなす町・うぐいす団地・澄川町5～8丁目・のぞみ3丁目道によりますと、この地域では6月4日から10日までに、クマの目撃が相次いでいます。今回の注意報発出