気象情報です。 12日は県内の全ての地点で最高気温が25℃以上の夏日となりそうです 日傘や帽子を活用するなど紫外線対策を心掛けましょう。 それでは12日の天気を詳しく見ていきます。 ▽12日(金)の天気図 ▽12日(金)の天気 ▽12日(金)の気温 ▽12日(金)の洗濯情報 ▽12日(金)の紫外線情報 ▽12日(金)の熱中症情報 ▽12日(金)のPM2.5予想