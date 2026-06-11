日本の伝統芸能『狂言』の魅力を子どもたちに伝えようと、新潟市の小学校で体験授業が開かれました。 新潟市江南区の丸山小学校で6月10日に開かれたのは狂言の出前授業です。 日本の伝統芸能の楽しさを小中学生に体験してもらおうと、りゅーとぴあが2010年から毎年行っている取り組みで、この日は6年生44人が参加。 狂言方大蔵流能楽師の大藏彌太郎さんなど3人が講師を務めました。 【記者リポート】 「講師の話