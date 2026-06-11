経産省＝東京・霞が関経済産業省は11日、廃炉を決めた原発の建て替えの基数目標などを盛り込んだ「今後の原子力政策の方向性と行動指針」改定案のパブリックコメント（意見公募）を10日から始めたと明らかにした。7月9日まで。今年夏にも関係閣僚会議で正式決定する見通し。経産省は今月5日に開いた総合資源エネルギー調査会の原子力小委員会で、廃炉となった原発を2040年代までに2〜5基、50年代までに11〜14基建て替える目標