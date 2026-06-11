◇第75回全日本大学野球選手権記念大会第4日準々決勝富士大2―3国学院大（2026年6月11日神宮）富士大が1球で逆転負け、4強進出を逃した。2回に4安打を集中して2点を先制。先発した大学日本代表候補の右腕・角田楓斗（4年＝東奥義塾）が150キロ超のストレート、スプリット、スライダーを駆使し国学院を2安打1点に抑えていた。6回から3連投の左腕・古堅鈴之輔（3年＝読谷）も8回1死まで無安打に抑えリードを守った。しかし