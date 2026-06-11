ガッツ石松さんを取材したのは21年前。天然ボケでバラエティー番組に引っ張りだこの55歳だった。「番組に出たらおれは野球の選手の1人。役割分担ですよ。それを天然ボケと思う人がいてもいい。時には計算、時には天然さ」と記者の顔をじっと見つめて話し始めた。テレビでは見たことのない真面目な表情と言葉ばかりで「これまでの人生は死にもの狂い。そういう過去をじっと我慢で乗り越えてきた結果、今、吹いている風があるんだ」