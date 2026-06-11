元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが肺炎のため都内病院で76歳で亡くなったことが公表された。現役引退後はタレント、俳優に転向し活躍の場を広げた。芸能界関係者が多数、SNSや番組出演を通じて哀悼の意を表した。俳優渡辺謙（66）は1986年にNHKで放送された連続テレビ小説「はね駒」で石松さんと共演。石松さんが斉藤由貴が演じたヒロイン橘りんの叔父彌七、渡辺がりんの夫になる