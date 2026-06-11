全日本プロレス１１日の新宿フェイス大会で世界ジュニア王者の立花誠吾（２８＝アップタウン）が、次期挑戦者・田村男児（２６）との１５回目の前哨戦に勝利した。立花は初防衛戦（１８日、後楽園ホール）を前に、田村と１４回の前哨戦を重ねてきた。Ｖ１戦前最後の大会となるこの日は、アップタウンの小河彪と組んで、田村、河野真幸組と激突した。互いの手の内を知り尽くした２人は激闘を展開。小河のアシストで田村にエル