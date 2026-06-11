ボートレースからつの「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ唐津」は１１日、予選３日目が行われた。赤羽克也（４４＝埼玉）は３日目の１走は４着に終わったが、得点率は８・２５で４位と、準優好枠を狙える位置に付ける。「レバーを当てた時に横滑りする感じだった。向かい風を意識しすぎてペラをやり過ぎた」と反省を口に。それでも「押す感じがあるし、スリットでもノゾく感じがある」と好素性の４号機に手応えを感じ取ってい