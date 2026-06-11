H3ロケット6号機が12日、種子島宇宙センターから打ち上げられます。種子島では打ち上げ成功に期待を寄せる人たちの姿がみられるようです。現地から中継です。 ロケットは現在、組み立て棟の中にあり、このあと午後7時半から発射地点へ移動が始まります。 去年12月 8号機が打ち上げ失敗 H3は去年12月、8号機が打ち上げに失敗。 あす12日午前、打ち上げ予定の6号機は失敗の要因となった衛星の台座を樹脂で補強するなどの