長引く中東情勢の悪化が県内経済に影を落としています。鹿児島県内の企業を対象に行われた景気予測調査で、景況感を示す指数が3期ぶりのマイナスとなりました。 この調査は、九州財務局・鹿児島財務事務所が3か月ごとに行っているもので、資本金1000万円以上の法人企業を対象に、今回は県内112社が回答しました。 それによりますと、今年4月から6月までの景気について、「良くなった」と答えた企業から「悪くなった」と答えた