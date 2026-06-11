季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 今回の映像は梅雨時期に見ごろを迎えるハナショウブです。地元の方が協力して咲かせるハナショウブ、その数3000株です。姶良市で撮影してきました。 こちらは姶良市寺師にあるハナショウブ園です。20種類、3000株のハナショウブが満開を迎えていました。 地元の三船校区コミュニティー協議会の皆さんが、以前は田んぼだったとこ