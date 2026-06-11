JAグループ鹿児島は11日記者会見を開き、県中央会と各連合会の次期執行体制について発表しました。 JAグループ鹿児島は11日、次期執行体制について役員推薦会議を開き、県中央会と各連合会の会長候補を推薦しました。 県中央会の会長にはJAそお鹿児島の竹内和久さん（69）が推薦されました。県厚生連と全共連県本部の会長も兼務となります。 県信連の会長にはJAいぶすきの福吉秀一さん（65）、県経済連の会長に