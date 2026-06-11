東北6県のグルメや工芸品を集めたイベントが、11日から鹿児島市の山形屋で始まりました。開店から2時間半で完売した人気商品もありました。 宮城のご当地グルメ「牛タン」に、福島からはウニやイクラをふんだんに乗せた海鮮弁当。つやつやと輝く山形のさくらんぼも並びます。 「去年よりも甘く粒も大きく仕上がっている」 「東北6県 味と技展」 11日から山形屋で始まった「東北6県 味と技展」。 会場には、青森、岩手、宮