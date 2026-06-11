鹿児島市議会の6月定例会がきょう11日に開会しました。ホテルなどの宿泊者から徴収する「宿泊税」の導入に向け、1億2000万円あまりを盛り込んだ補正予算案が提案されました。 11日に開会した本会議では、一般会計に11億9600万円あまりを追加する補正予算案など議案25件が提案されました。 補正予算案には、観光振興にあてる鹿児島市独自の宿泊税導入に向け、宿泊事業者のシステム改修に対する補助金などの事業に1億2000万円あ