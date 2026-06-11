【気象庁】関東甲信地方 気象解説情報（落雷・突風・降ひょう） 関東甲信地方では１２日（金）昼前から夜遅くにかけて、大気の状態が非常に不安定となるでしょう。 落雷や竜巻などの激しい突風、局地的な激しい雨に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。 【▶画像を見る】・ 【▶画像を見る】 【▶画像で見る】 【大雨警報】【土砂災