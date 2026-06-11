鹿児島県出水市にある県立野田女子高校。衛生看護科は今年、新入生がいませんでした。なぜ1年生が入らなかったのか。取材すると、学校が直面する厳しい現状が見えてきました。 出水市の肥薩おれんじ鉄道「野田郷駅」。駅から歩いて5分の場所にある県立野田女子高校。紫尾山などの山に囲まれ、自然豊かな環境です。 1948年、西長島高校の分校として設立し、共学の時代を経て、60年前に女子校になりました。 現在は、衛生看護