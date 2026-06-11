愛知県弥富市が発注する公共工事の入札で設計金額を業者に漏らしたとして起訴されている市の前建設部長が懲戒免職となりました。 10日付けで懲戒免職となったのは弥富市の前建設部長、立石隆信被告（55）です。 立石被告は2025年5月に弥富市が発注する「弥富まちなか交流館」のリニューアル工事など3件の入札で業者に設計金額などを漏らしたとして逮捕・起訴され、2日に行われた初公判で起訴内容を認めていま