タレントの伊集院光さん（58）が、2026年6月6日にXを更新。プロ野球観戦したことを報告した。SNSでは、伊集院さんの体型の変化に注目が集まっている。血糖値を気にして「ガンガン体重減りだした」伊集院さんはXで、球場の観客席で、北海道日本ハムファイターズのレプリカユニフォームを着てピースサインをした写真を公開。「良かった」とつづった。Xユーザーからは「痩せましたね、驚きました」「一回り 細くなって顔立ちがシャー