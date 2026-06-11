ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜〜木曜 22:00〜23:55／金曜 22:00〜22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃〜）をオンエア。6月9日（火）の放送では、MAKO、MAYA、MIIHIの3人が「初夏に聴きたい！涼しげ音楽」というテーマでお届けしました。（左から）パーソナリティのMAYA、MIIHI、MAKO――「YOAKE」はもはや